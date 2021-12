Lado a Lado: Laura sente ciúmes de Edgar

Nesta sexta-feira, 25, em Lado a Lado, Zé Maria, Laura, Isabel e Guerra convencem Praxedes a soltar Jurema. Esther aceita reatar seu romance com Albertinho. Edgar conversa com Guerra sobre o envolvimento de Fernando com Catarina e sua preocupação com a proximidade entre o irmão e Melissa. Isabel sofre por Elias resistir em se aproximar dela.

Laura aprecia a matéria de Antonio Ferreira sobre a violência contra a mulher. Celinha avisa a Guerra que Constância oferecerá um jantar de noivado para eles. Laura sente ciúmes ao acreditar que Edgar esteja com Heloísa, e divide sua angústia com Sandra.



