Lado a Lado: Laura é demitida

Nesta segunda-feira, 17, em Lado a Lado, Zé Maria discute com Isabel. Catarina diz a Fernando que é importante que Laura pense que ela e Edgar estão juntos. Diva apresenta Luciano para Neusinha e Quequé, e comunica a ambos que o ator entrará para a companhia. Edgar avisa a Zé Maria que muitos marujos morreram na prisão. Neusinha confessa a Pessoa que teme perder o papel principal do espetáculo para Diva.

Elias conta a Zé Maria que sua mãe não gosta de Isabel. Laura fica entusiasmada com a matéria no jornal escrita por Antônio Ferreira, sem saber que é o pseudônimo usado por Edgar. Laura é demitida. Bonifácio desconfia do contrato que Fernando quer assinar com os americanos. Teodoro se interessa por Sandra. Zé Maria se reconcilia com Isabel.

