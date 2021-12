Lado a Lado: Laura é atropelada

Nesta sexta-feira, 01, em Lado a Lado, Isabel diz a Jurema que Fátima está interessada em Zé Maria. Constância não gosta da matéria sobre o Carnaval, escrita por Paulo Lima. Edgar observa que o promotor que decidirá se Constância será acusada faz parte da lista de nomes corruptos dada por Guerra. Laura desconfia de que a mãe tenha subornado o promotor.

Constância descobre que Laura é Paulo Lima e fica desesperada ao saber que a filha vai escrever uma matéria sobre a corrupção no judiciário. Isabel e Afonso contam a Elias a verdade sobre Constância, mas o menino insiste em querer se relacionar com a avó. Constância discute com Laura na rua, tentando impedir a filha de entregar a matéria para ser publicada no jornal de Guerra. Laura é atropelada.

