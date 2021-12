Lado a Lado: Isabel vê Zé Maria com Fátima

Nesta quarta-feira, 20, em Lado a Lado, Isabel diz a Laura que não quer ver mais Zé Maria sofrer. Guerra propõe que Antônio Ferreira dispute com Paulo Lima, escrevendo ambos a mesma matéria. Edgar aceita o desafio proposto por Guerra. Afonso e Jurema ficam sem entender o motivo de Isabel ter terminado o noivado com Zé Maria. Alzira sugere que Mario troque as personagens de Diva e Neusinha. Isabel vê Zé Maria com Fátima entrando na confeitaria.

Afonso não gosta de ver Isabel vestindo uma fantasia de Carnaval, logo depois de ter terminado o noivado. Zé Maria luta capoeira para salvar Fátima de bandidos. Laura fica surpresa ao saber, por 'Ciço', que Edgar é jornalista. Edgar confessa a Laura que ele é Antônio Ferreira. Jurema e Túlio se escondem da polícia, que prende foliões. Isabel avisa a Jurema que Zé Maria já tem outra mulher em sua vida.

