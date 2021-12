Lado a Lado: Isabel rompe a amizade com Laura

Nesta quinta-feira, em Lado a Lado, Isabel diz a Jurema que não acredita que Albertinho sinta amor de pai por Elias. Albertinho revela a Laura que está apaixonado por Elias. Constância comenta com Luiza que encontrou um meio de afastar Laura de Isabel. A pedido de Constância, Albertinho mente para Laura, dizendo que vai viajar, e pede para a irmã levar Elias à sua casa para se despedir.

Elias descobre que Constância é sua avó. Isabel rompe a amizade com Laura, depois de se sentir traída por ela. Guerra convida Laura para escrever e assinar uma matéria sobre a corrupção no judiciário. Elias fica aborrecido com Isabel por ela não permitir que ele tenha aula com Laura. Jurema apresenta Fátima a Isabel.

