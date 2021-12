Lado a Lado: Isabel convence Zé Maria a assisti-la no teatro

Nesta segunda-feira, 24, em Lado a Lado, Laura e Edgar ficam juntos. Carlota insulta Celinha e briga com Alice. Catarina fica com raiva ao saber que a bilheteria esgotou para a primeira apresentação de Isabel. Zé Maria fica constrangido ao ler a matéria no jornal difamando Isabel. Catarina sugere a Fernando vender para outra empresa os tecidos que estão sendo fabricados para os americanos, a fim de prejudicar a fábrica.

Isabel convence Zé Maria a assisti-la no teatro. Afonso despreza Isabel. Berenice pede a Caniço que consiga um ingresso para o espetáculo de Isabel. Alice fica desolada quando Carlota lhe avisa que ela passará um tempo na fazenda de tia Ambrosina. Edgar pergunta para Laura se ela voltará a morar com ele.

