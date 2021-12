Lado a Lado: Isabel agride Constância na frente de Elias

Neste sábado, 02, em Lado a Lado, Laura acorda em um sanatório, ao lado da mãe. Albertinho pede Esther em casamento. Edgar se preocupa com a falta de notícia de Laura. Jonas pede Alice em casamento. Laura é ajudada por uma paciente, Judite, a não tomar o tranquilizante. Diva não aceita alternar as personagens com Neusinha. Constância diz a Edgar que não sabe do paradeiro de Laura.

Matilde afirma a Constância que não fará mais nada para prejudicar Isabel e Elias. Laura descobre que foi Constância quem a colocou no sanatório e pede ajuda a Judite. Luciano pede a Mario que o adote. Eulália descobre que Sandra é mãe de Ângelo. Isabel agride Constância na frente de Elias.

