Lado a Lado: Eulália quer desmoralizar Laura

Nesta terça-feira, 11, em Lado a Lado, Zé Maria afirma a Isabel que não se casará com ela sem ter um emprego. Laura elogia o texto escrito por Edgar. Mário reage quando Frederico conta que Diva fugiu. Umberto pede para Constância visitar Albertinho em sua casa. Eulália tenta armar uma manifestação contra Laura.

Edgar discute com Bonifácio sobre a matéria que escreveu no jornal. Laura critica padre Olegário. Guerra e Jonas ficam apreensivos quando Celinha e Alice pedem para ir à confeitaria. Teresa e Sandra consolam Laura. Zé Maria fica abalado com uma notícia que recebe de Chico. Constância chega à casa de Umberto

