Lado a Lado: Esther ameaça terminar o noivado com Albertinho

Edgar desconfia que Fernando tenha usado recursos ilegais para comprar as ações da fábrica. Teresa comunica a Praxedes que não quer contratar uma babá para Ângelo. Edgar leva Melissa para frequentar a escola de Laura. Laura avisa a Constância para ficar distante de Elias. Fátima aceita assistir a uma rodada de capoeira no morro com Zé Maria. Heloisa e Edgar percebem que só podem ser grandes amigos.

Edgar descobre que Fernando não pediu empréstimo para comprar as ações da fábrica. Laura conta para Isabel que Guerra encomendou uma nova matéria para Paulo Lima. Esther ameaça terminar o noivado com Albertinho se ele não se afastar de Elias. Edgar pressiona Fernando e exige que o irmão confesse que tramou para que a carga transportada fosse roubada.

