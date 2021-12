Lado a Lado: Elias sente medo ao ver Isabel

Isabel afirma a Jurema que humilhará Constância em público. Isabel, Etelvina e Jurema castigam Berenice e Zenaide. Catarina revela a Neusinha que sabotará o palco para Isabel escorregar.

Assunção insiste para Constância ir ao evento beneficente. Isabel exige que Catarina limpe o óleo que derramou no palco. Jonas fica atordoado ao ver Alice com Gustavo. Constância é vaiada no teatro. Assunção discute com Constância. Elias sente medo ao ver Isabel.

adblock ativo