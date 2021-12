Lado a Lado: Elias foge do morro

Nesta terça-feira, 15, em Lado a Lado, Jurema aconselha Isabel a procurar uma mãe-de-santo. Teodoro pede Sandra em casamento. Carlota diz a Constância que pediu ao padre Olegário uma vaga no internato para Elias.

Neto fica impressionado com o mapa feito por Tião. Celinha diz a Guerra que seria melhor Jonas não ter esperanças de ficar com Alice.

Teresa aconselha Sandra a se casar com Teodoro. Madá entrega a Elias uma caixa de engraxate e o mapa de parte da cidade desenhado por Tião. Elias foge do morro.



adblock ativo