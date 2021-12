Lado a Lado: Edgar fica sensibilizado ao ver Laura com bebê

Nesta terça-feira, 18, em Lado a Lado, Zé Maria afirma a Isabel que não vai mais perdê-la. Fernando e Albertinho trocam farpas durante encontro casual na Casa dos Vieiras. Alice escreve em seu diário que ama Jonas. Mario diz a Diva que, para voltar ao teatro, ela terá que enfrentar Isabel. Albertinho paquera Gilda.

Diva procura Isabel e pede seu consentimento para voltar ao teatro com Luciano. Isabel aconselha Diva a revelar que Luciano é seu filho. Constância exige que Umberto não a procure mais. Guerra pede Celinha em namoro. Luciano conversa com Neusinha. Edgar fica sensibilizado ao ver Laura com um bebê no colo.

