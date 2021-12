'Lado a lado': Edgar e Laura têm primeira noite de amor

Depois de contratar uma mulher para seduzir Edgar (Thiago Fragoso) na novela "Lado a lado", Constância (Patrícia Pilar) põe uma pulga atrás na orelha da filha. Com medo de perder o marido, Laura (Marjorie Estiano) trata de seduzi-lo. Ela propõe um brinde e declara-se "Eu quero tudo com você". Edgar responde com um beijo e a pega no colo antes de irem, dessa vez, para o mesmo quarto.

