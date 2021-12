Nesta quarta-feira, 5, em Lado a Lado, Edgar e Laura se beijam. Bonifácio leva Margarida à confeitaria. Catarina volta à casa de Edgar e Laura se irrita. Albertinho importuna Isabel na confeitaria. Neusinha teme a estreia do novo espetáculo. Zé Maria tenta conversar com Afonso sobre Isabel. Frederico pede Diva em casamento na mesma hora em que ela conta que o teatro foi vendido.

Diva recebe uma carta e vai para casa apressada. Caniço convida Zé Maria para trabalhar com ele. Esther desiste de se casar com Albertinho. Constância expulsa o filho de casa. Fernando e Catarina comemoram a matéria sobre Laura na imprensa. A madre superiora questiona Laura sobre sua foto no jornal.

