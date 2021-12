Lado a Lado: Edgar agride Laranjeiras

Nesta sexta-feira, 11, em Lado a Lado, Albertinho expulsa Elias e Olavo do campo de futebol. Diva desmaia durante a encenação da peça, e Luciano a ajuda. Edgar fica furioso ao saber que Laranjeiras atacou Laura. Celinha fica indignada com Alice ao perceber que a sobrinha gosta da ideia de ser cortejada por Gustavo. Edgar agride Laranjeiras. Sandra fica irritada com Praxedes, diante da recusa do pai de agir contra Laranjeiras.

Edgar tenta convencer Bonifácio a abrir o capital da fábrica. Isabel explica a Jurema sobre a matéria que Laura fará sobre a cultura do seu povo, e pede à tia segredo sobre a identidade de Paulo Lima. Edgar decide escrever uma matéria sobre a agressão às mulheres no trabalho. Carlota conta a Constância que Gisele a procurou, dizendo que Laura é amante de Laranjeiras.

