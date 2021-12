Lado a Lado: Diva depõe a favor de Isabel

Nesta sexta-feira, 1, em Lado a Lado, Constância conversa com Umberto, para que o advogado possa defendê-la da acusação de Isabel. Diva depõe a favor de Isabel. Diva acusa Luciano de ter deixado fotos de Manuel Loureiro no seu camarim, sem saber que foi Neusinha.

Edgar se preocupa com a demora de Isabel, que está com Melissa. Jonas avisa a Carlota que Augusto é um charlatão. Catarina fica apavorada, ao saber por Edgar que Melissa foi para a escola com Isabel.



adblock ativo