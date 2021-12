Lado a Lado: Constância visita Laura e as duas discutem

No capítulo de Lado a Lado desta terça-feira, 5, Isabel diz a Constância que ela não ama Elias. Constância visita Laura e diz a filha que ela não sairá do sanatório. Praxedes abre um mandado de busca para encontrar Laura. Bonifácio presenteia Berenice com roupas e joias.

Laura e Judite combinam sua fuga do sanatório. Laura consegue roubar a chave da enfermeira. Isabel diz a Elias que ele poderá ver Constância. Albertinho reconhece o colar da mãe no apartamento de Umberto. Laura e Judite são pegas durante a fuga.

