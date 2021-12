Lado a Lado: Constância repreende Albertinho

Constância demonstra interesse em descobrir como Gilda conseguiu as roupas de Laura. O time de Fernando perde o jogo. Diva acusa Isabel de se importar apenas com dinheiro. Elias diz para Madá que a mãe não gosta dele. Gisele insulta Laura. Celinha conta a Alice que Carlota quer que ela conquiste Gustavo, e sugere à sobrinha que faça tudo que a mãe quiser. Fernando encontra um bilhete anônimo na gaveta de Bonifácio.

Zé Maria analisa o processo de compra do jornal de Guerra e aconselha o jornalista a diminuir a tiragem das edições. Laura, Isabel e Diva enfrentam Catarina e Oswaldo. Laura conta a Isabel que Paulo Lima conseguiu emprego no jornal de Guerra, e avisa que pedirá demissão do escritório de Laranjeiras. Constância repreende Albertinho por ter dado as roupas de Laura a Gilda.

