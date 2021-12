Lado a Lado: Constância não aceita divórcio de Laura

No capítulo desta terça-feira, 6, de Lado a Lado, Constância não aceita o divórcio de Laura. Dorleac ameaça deixar Umberto. Edgar discute com Bonifácio. Diva apoia a viagem de Isabel. Os homens esperam Diva na porta do teatro e Neusinha reage com despeito. Dorleac avisa a Isabel que elas viajarão juntas. Laura lembra-se de momentos de Edgar com Catarina e fica comovida. Umberto não consegue beijar Dorleac vestida com roupas de homem. Constância pede a ajuda de suas irmãs para falar com Laura. Edgar não consegue se entender com a esposa. Isabel conta para Jurema que vai para Paris. Constância tenta convencer Laura a desistir de se divorciar. Berenice fica com inveja de Isabel. Edgar afirma a Guerra que não vai se afastar de Melissa. Afonso repreende Isabel ao vê-la chegar à barbearia. Constância convence Laura a se afastar do Rio de Janeiro. Afonso não aceita a viagem de Isabel. Laura apresenta seu advogado a Edgar.

