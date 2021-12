"Lado a Lado": Constância faz presepada com Catarina

Em "Lado a lado", Catarina (Alessandra Negrini) volta aos palcos. Constância (Patrícia Pillar), no entanto, atrapalha o recital. Ela pede ajuda de Bonifácio (Cassio Gabus Mendes), que contrata Caniço (Marcello Melo Jr), para fazer algazarra. Os amigos do capoeira vaiam Catarina e a apresentação termina antes do previsto. Apesar disso, o jornal da cidade elogia a performance de Catarina.

