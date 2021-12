Lado a Lado: Constância afasta Assunção dela

Nesta sexta-feira, 14, em Lado a Lado, Isabel é hostil com Catarina. Laura sugere que Sandra seja a madrinha do irmão. Teodoro estranha que Umberto e Fernando não queiram sair à noite. Isabel repreende Frederico no teatro. Borges entrega a Edgar uma roupa de oficial da Marinha. Isabel pensa em quebrar o contrato com Catarina.

Jurema repreende Percival por falar mal de Isabel. Albertinho procura Laura. Sandra consegue fazer o bebê parar de chorar e Praxedes a admira. Albertinho se desculpa com Isabel. Laura convence Isabel a manter o contrato com Catarina. Constância afasta Assunção dela. Elias destrata Isabel.

adblock ativo