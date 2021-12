Lado a Lado: Conheça o final dos principais personagens

A novela Lado a Lado exibe seu último capítulo nesta sexta-feira, 8. Conheça o desfecho dos principais personagens.

Zé Maria e Isabel

Após tantos desencontros, Isabel (Camila Pitanga) e Zé Maria (Lázaro Ramos) vão ter um final feliz juntos. Ao perceber que a amada estava mentindo quando falava que não gostava mais dele, o capoeira vai à casa de Isabel. Ela abre a porta e Zé lhe rouba um beijo. A dançarina tenta resistir e ele a chama de tinhosa. Zé a cala com outro beijo e diz que a próxima palavra que vai querer ouvir é o "sim" no dia do casamento. Animado, o rapaz chega a pedir a Elias (Cauê Campos) que o chame de pai.

Laura e Edgar

Decidem ir ao juiz que assinou a separação deles, seis anos atrás, para pedir a revogação do divórcio. Ao assinarem o documento, ele riem e se beijam.

Constância

Se torna prisioneira do marido. Assunção (Werner Schünemann) não deixará por menos o fato de Constância (Patrícia Pillar) internar Laura num hospício. O político avisa que vai se separar da mulher e a obriga a se mudar para a casa de campo da família e viver lá em total exclusão. Constância terminará seus dias como uma verdadeira prisioneira domiciliar e maluca.

Catarina e Fernando

Sem dinheiro e disposto a fugir do Brasil com Catarina (Alessandra Negrini), Fernando (Caio Blat) convence a amante a sequestrar a própria filha. A intenção deles é sair do país com o dinheiro do resgate. Mas Edgar acaba descobrindo o plano e recupera Melissa. A megera acaba levando uma surra de Laura. Os dois terminarão seus dias na cadeia pelos crimes de sequestro, roubo e extorsão.

Albertinho

Albertinho (Rafael Cardoso) vai trabalhar no bar onde Gilda (Jurema Reis) trabalha. Ele se declara, mas a moça diz que gosta de outro. Ele acaba ficando sozinho.

Celinha e Guerra

Apesar da idade avançada para ser mãe, Celinha (Isabela Garcia) descobre estar grávida de Guerra (Emílio de Mello). O jornalista acaba ficando preocupado com a gestação. O bebê nasce lindo e saudável, para a alegria deles.

Frederico

Luciano descobrirá o grande segredo de sua vida. Com a ajuda da avó Alzira (Rogéria), o jovem toma conhecimento de que Frederico (Tuca Andrada) é seu legítimo pai. A revelação deixará Mário (Paulo Betti) arrasado, o que não diminui sua paixão por Diva (Maria Padilha). O diretor seguirá disputando a musa com o rival Frederico para o resto da vida.

Berenice e Zenaide

Quando Caniço (Marcello Melo Jr.) constata que Berenice (Sheron Menezzes) o traiu com Bonifácio (Cassio Gabus Mendes), ele decide abandonar a jovem. Sem ter como se sustentar, ela se vê obrigada a trabalhar para sobreviver junto da irmã, Zenaide (Ana Carbatti).

Quequé e Neusinha

Cansada de ser desprezada por Luciano (André Arteche), Neusinha (Maria Clara Gueiros) cede às investidas de Quequé (Álamo Facó), que a leva para a cama. E ela fica deslumbrada com o seu admirador, decidindo começar um relacionamento com ele. Quequé ajudará Neusinha a se tornar a estrela que tanto deseja.

Teodoro e Sandra

Quando fica sabendo pela própria Sandra (Priscila Sol) que ela é mãe de Ângelo, Teodoro (Daniel Dalcin) rejeita a esposa. Mas depois vai acabar aceitando a situação e acaba assumindo o menino como se fosse seu filho. Ele ainda descobre que Sandra espera um bebê, fruto da união deles .

Alice e Jonas

Alice (Juliane Araújo) dá um adeus aos desmandos da mãe, Carlota (Christiana Guinle), e aceita o pedido de casamento de Jonas (George Sauma). O casal será feliz para sempre.

