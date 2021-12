Lado a Lado: Chico flagra Gilda no carro do Albertinho

Nesta terça-feira, 26, em Lado a Lado, Fernando leva Melissa para sua casa. Laura conta a Edgar que não conseguiu publicar sua matéria. Albertinho revela a mãe que deseja se aproximar de Elias. Edgar recebe uma carta do sequestrador de Melissa, pedindo dinheiro em troca da devolução da menina. Laura desconfia de que Catarina esteja envolvida no sequestro. Catarina diz a Laura que só devolverá Melissa em troca de dinheiro. Albertinho diz a Constância que não gosta de Esther.

Zé Maria fica emocionado ao se ver nas fotos tiradas por Fátima jogando capoeira. Edgar resolve dar dinheiro para Fernando e Catarina, e exige que ambos saiam do Brasil. Luciano decide ficar longe de Diva, até ela revelar quem é seu pai. Chico flagra Gilda no carro do Albertinho. Laura tenta convencer Isabel a deixar Assunção se aproximar de Elias.

