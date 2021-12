Lado a Lado: Celinha e Guerra se casam

Fátima sobe o morro com Zé Maria para assistir a uma roda de capoeira. Isabel conta a Afonso que vai ao cartório registrar Elias com Albertinho. Celinha e Guerra se casam. Alzira reúne os funcionários do teatro e revela a todos que Luciano não é filho de Manoel Loureiro.

Laura, Edgar e Isabel promovem uma festa surpresa para comemorar o casamento de Celinha e Guerra. Laura pede Edgar em casamento. Fernando entrega o documento que passa as ações para o nome de Margarida. Isabel suplica a Albertinho que desista de registrar Elias para se aproximar dela.

