Lado a Lado: Catarina procura Isabel

Nesta quinta-feira, 13, em Lado a Lado, Caniço reclama da inveja que Berenice tem de Isabel. Teresa expulsa Praxedes do quarto. Assunção convence Laura a visitar Constância. Guerra se incomoda com o comentário de Jonas sobre seu relacionamento com Celinha. Constância destrata Laura e Assunção briga com a esposa. Laura decide enfrentar sua situação perante a sociedade.

Umberto tenta convencer Albertinho a deixá-lo falar com Constância. Mário encontra Frederico com duas moças em um bar. Edgar conta para Guerra que vai se infiltrar na marinha. Assunção desconfia de Bonifácio por ter empregado Albertinho. Catarina procura Isabel.

