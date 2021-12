Lado a Lado: Carlota flagra Laura trabalhando em sapataria

Neste sábado, 5, em Lado a Lado, Teresa aconselha Sandra a ficar com Teodoro. Chico diz a Zé Maria que gostaria de jogar futebol. Carlota fica horrorizada ao ver Laura trabalhando na sapataria.

Guerra manda Jonas publicar o artigo de Paulo Lima. Mario avisa a Isabel que eles arrecadaram o suficiente para liquidar as dívidas do Alheira e ela avisa que agora se dedicará apenas à administração do teatro.

Teodoro declara sua paixão por Sandra. Neusinha e Diva disputam o papel de protagonista de um espetáculo. Guerra comunica a Neto que publicará um artigo sobre o espetáculo de Isabel, com um ponto de vista contrário ao dele. Catarina procura Laura.

