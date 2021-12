Lado a Lado: Caniço explica como vai roubar Afonso

Nesta quarta-feira, 14, em Lado a Lado, Assunção aceita a ajuda de Edgar. Zé Maria fica aflito para saber o resultado da revolta dos marinheiros. Edgar reclama de não ter contado para Laura que conheceu Catarina depois de fazer uma matéria com ela. Chico avisa que o governo mandará negociantes para conversar com os marinheiros. Zé Maria conta para Edgar o que acontece com ele e com outros marujos no navio.

Caniço explica para Berenice como vai roubar Afonso. Laura é chamada para substituir uma professora no colégio de Melissa. Celinha conta para Alice que a prima voltou. Edgar começa a escrever sua matéria. Zé Maria se angustia com a possibilidade de o movimento ter matado duas crianças. Diva chega ao teatro para conversar com Neusinha.

