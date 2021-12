Lado a Lado: Alice se surpreende ao encontrar Jonas

Nesta sexta-feira, 4, em Lado a Lado, Isabel acredita em uma reaproximação com Afonso. Sandra conta para Teodoro que não é mais moça. Veronese demite Laura.

Guerra manda Jonas procurar Zé Maria para ser intérprete em uma entrevista. Carlota decide acompanhar Alice até a igreja para falar com o padre. Mário diz a Frederico que desconfia de que Diva não tenha uma relação amorosa com Luciano.

Alice se surpreende ao encontrar Jonas no confessionário no lugar do padre Olegário. Isabel sugere a Laura que arrume uma caixa postal para Paulo Lima. Neusinha invade a casa de Isabel, exigindo o seu papel de protagonista do espetáculo de volta.

