'Lado a Lado': Albertinho vai se encantar com Isabel

Nos próximos capítulos de Lado a lado, Albertinho (Rafael Cardoso) ficará fascinado por Isabel (Camila Pitanga). Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do 'O Globo', um dos autores da trama, João Ximenes Braga, revela que o filho de Constância (Patrícia Pillar) fará de tudo para conquistar a dançarina.

Isabel, que volta de Paris com o visual muito mais sofisticado, não sucumbirá aos encantos do rapaz, que já traiu sua confiança. "Isabel só vê o Albertinho como uma pedra no sapato. Além dela não querer nada com ele, tem a Constância que jamais deixaria os dois ficarem juntos e tentará empurrá-lo para Esther (Rhaisa Batista)", adianta Ximenes, autor da trama ao lado de Cláudia Lage.

