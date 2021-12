Lado a Lado: Albertinho quer ir ao clube com Isabel e Elias

Nesta quarta-feira, 27, em Lado a Lado, Isabel não aceita que Assunção se aproxime de Elias. Antes de partir, Catarina confessa a Laura que desviou as cartas de Portugal escritas por Edgar para ela. Laura agride Catarina e Fernando. Chico não aceita as desculpas de Albertinho pelo mal-entendido com Gilda.

Umberto avisa a Constância que pode arquivar o processo da denúncia de Isabel contra ela, por uma razoável quantia. Albertinho diz a Isabel que gostaria de entrar no clube com ela e Elias pela porta da frente. Chico aceita acompanhar Isabel na ida ao clube com Albertinho. Isabel comenta com Jurema que está preocupada com a aproximação de Albertinho e de sua família.

adblock ativo