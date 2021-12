Lado a Lado: Albertinho demonstra interesse por Gilda

Nesta quarta-feira, 19, em Lado a Lado, Edgar se surpreende quando Laura comenta seu apreço pelas matérias de Antônio Ferreira. Fernando fecha o contrato com os americanos e revela a Albertinho seu plano contra o pai. Sem ter para onde ir, Frederico pede ajuda para Mario. Quequé conta para Frederico que Diva voltou e está no teatro com Luciano.

Frederico propõe duelo para Luciano, mas Diva intervém e expulsa Frederico do camarim. Mario promete a Frederico que descobrirá a identidade de Luciano. Albertinho demonstra interesse por Gilda. Constância diz a Assunção que não pode convidar Laura para seu aniversário.

adblock ativo