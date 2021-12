Lado a Lado: Afonso sugere a Albertinho que desista de Elias

Insatisfeito com a sugestão de Afonso, Albertinho ameaça pedir a guarda do filho. Alzira não gosta de assistir Diva fazendo comédia. Isabel avisa a Edgar que precisa se livrar do inquérito, antes que Elias descubra que Constância é sua avó.

Mário diz a Alzira que, assim como ela, Diva coloca o teatro na frente da vida pessoal. Albertinho revela à mãe que não quer mais ver Elias. Jurema pergunta a Zé Maria se ele pensa em desistir do casamento com Isabel.

Catarina não concorda com Edgar, que insiste na ideia de matricular Melissa na escola de Laura. Zé Maria tira Elias da escola ao ver Constância subir o morro. Isabel dá um ultimato em Laura para expulsar a mãe da escola.

