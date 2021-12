Klebber Toledo viverá o amante de José Mayer em "Império"

O ator Klebber Toledo vai estrear no horário nobre da TV Globo com um papel polêmico em Império, novela das nove que vai substituir Em Família e que vinha sendo intitulada de Falso Brilhante, a partir do dia 21 de julho. Ele será Leonardo, eterno candidato a ator que mantém um relacionamento homossexual com Cláudio (José Mayer), um cerimonialista bem-sucedido, casado e pai de dois filhos. O caráter do personagem é bem duvidoso. Ele é um jovem bonito e manipulador.

Segundo o autor da trama, Aguinaldo Silva, Leonardo faz parte do "gênero" que transa com homem por interesse e não acha que é gay. Ele vê isso somente como um negócio.



"Trabalhar com um autor como Aguinaldo Silva é uma responsabilidade imensa. Acho que o personagem traz fatores psicológicos, pois veio de baixo e busca um porto seguro financeiro nessa relação", adianta o ator, que trabalha desde 2006 na Globo. Sua estreia foi em uma pequena participação em Sinhá Moça e, logo em seguida, entrou para o elenco de Malhação.

Para Klebber, fazer um homossexual em uma época em que se espera avanços desses personagens é um desafio, mas não por ser o papel de um gay, mas por ter de mostrar um trabalho que combata o preconceito. "Qualquer relação entre homossexuais deve ser encarada de forma natural. Ainda há muito preconceito", diz ele.

O amante de Cláudio deverá ter casos com mulheres, mas em segredo. Sua principal preocupação é conseguir virar um ator de sucesso. Leonardo quer se manter na boa vida, sendo sustentado pelo amante.

Leonardo não é o primeiro homossexual da carreira de Klebber Toledo. Em 2009, ele fez uma participação em Caras & Bocas (novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo), na pele de Sid, um estilista gay e afetado.

adblock ativo