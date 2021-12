Kitty, personagem de Maitê Proença, entra em Alto Astral

A atriz Maitê Proença é uma das personagens cheias de mistério que estão para entrar na novela "Alto Astral", da TV Globo. Filha de Marieta (Marilu Bueno), irmã da paranormal de araque Samantha (Claudia Raia) e também de César (Alejandro Claveaux) e Suzana (Adriana Prado), ela dará vida a Kitty, uma ex-miss que deixou a fictícia cidade de Nova Alvorada ainda muito jovem atrás de um marido rico.

A princípio nenhum personagem da trama saberá o motivo de sua volta, mas ela estará em busca de um fazendeiro para lhe dar boa vida.

"Kitty teve vários maridos endinheirados, mas volta da Europa falida e mantendo a pose. Ela esconde isso de todo mundo. Só que cai na própria armadilha assim que chega, porque um rapaz vai tentar dar o golpe nela, achando que a personagem, toda perua, é rica. Kitty se apaixona de verdade por ele, mas ele não", conta Maitê Proença, que não revela quem é o ator nem o nome do personagem do seu futuro par no folhetim.

Flashbacks

A atriz também mantém segredo sobre a possibilidade de sua personagem ser a mãe de Laura (Nathalia Dill).

"Existem outras histórias que fazem parte da trama dela, mas eu não posso falar, não posso dar muitos detalhes", declara Maitê, que só começa a gravar suas cenas em janeiro.

Por enquanto, a história de Kitty será contada por meio de flashbacks. Hanna Romanazzi, que fez a patricinha Sofia na temporada passada de Malhação, vive Kitty nas cenas de sua juventude em Nova Alvorada.

Vícios

Antes de mergulhar no universo da novela das sete, Maitê lançou seu quarto livro, Todo Vícios (editora Record), em um evento em São Paulo e em outro no Rio de Janeiro. A obra retrata uma relação amorosa atual, em meio a aplicativos de celulares e tantas conversas virtuais.

"Achei interessante abordar uma história que é a mais antiga do mundo, que é o desencontro do amor, mas contada de um ponto de vista contemporâneo, que é esse mundo digital que a gente vive", comenta a loira, que afirma que, ao escrever, pode abordar motivos que realmente a tocam. "Escrevo sobre o que eu quero falar. O que eu acho importante", resume.

Esportes

Maitê gosta mesmo de diversificar. Neste ano, ela também passou a falar sobre esportes no programa "Extra Ordinários", do canal pago SporTV. Mesmo assim, ela afirma que não entende nada de futebol.

"Eu combinei com o canal que eu não tenho tempo de ver todos os jogos. O bacana é que tenho amigos que me pautam, como o Mário Prata, que é roxo por futebol, assiste a todos os canais de esporte. Além disso, as pessoas passaram a falar comigo sobre futebol", comenta a beldade, que diz que sua tarefa na atração esportiva é se divertir, brincar e interagir.

Aos 56 anos, a atriz se empolga ao falar sobre envelhecer de bem com a vida. Ela atribui a sua boa forma ao fato de se alimentar muito bem. A atriz só come alimentos orgânicos, procurando montar sempre pratos bem coloridos.

"Estudei nutrição durante seis anos com muita seriedade. Hoje em dia continuo estudando, pois me interesso por esse assunto", revela Maitê.

A atriz confidencia outro segredo de beleza. Ela toma banho de água filtrada. "Coloquei filtro na minha casa porque tem um monte de porcaria química na água. As empresas jogam milhares de produtos para a água ficar clarinha, branquinha. Tudo isso entra no seu organismo e deixa você doente. Outra coisa que faço sempre é tomar água quente pela manhã", comenta.

