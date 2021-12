Kim Kardashian anuncia que terá novo reality show

Kim Kardashian anunciou em seu Instagram e em seu Twitter que terá um novo reality show. O "Gram Masters" tem como objetivo encontrar um novo membro para a equipe de beleza da socialite. O programa será transmitido pelo canal Lifetime.

De acordo com o site Lifetime, Kim está em busca de blogueiros de beleza. Em cada episódio, quatro deles se enfrentarão e os vencedores irão para a semifinal e final do programa. O prêmio para o vencedor do programa será um cargo como diretor de beleza do aplicativo das Kardashians.

Para se inscrever para o programa é preciso responder perguntas sobre o histórico que a pessoa tem com maquiagem, número seguidores em redes sociais e quem segue, filosofia de maquiagem e sobre sua personalidade.

