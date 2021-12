Kevin Spacey irá narrar documentário sobre eleições para CNN

O ator Kevin Spacey irá produzir e dará voz a um documentário desenvolvido pelo canal a cabo "CNN" sobre a história das eleições presidenciais dos Estados Unidos, conforme anunciou nesta segunda-feira a própria emissora.

O programa levará o título "Race for the White House" ("Corrida para a Casa Branca", em tradução livre) e terá seis episódios exibidos em 2016 como parte da cobertura da "CNN" no ano no qual se conhecerá o sucessor de Barack Obama na Casa Branca. A série trará entrevistas, imagens de arquivo e representações de momentos históricos.

Spacey, ganhador de dois Oscar ("Os Suspeitos" e "Beleza Americana"), atualmente está na série do Netflix "House of Cards", na qual interpreta um político sem escrúpulos que consegue chegar à presidência dos Estados Unidos.

O artista coproduzirá "Race for the White House" junto com a "CNN" através de sua empresa Trigger Street.

