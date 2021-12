Kamilla é a nova líder do BBB 13

A sister Kamilla foi a última a deixar a prova de resistência, nesta sexta-feira, 8, e se tornou a nova líder do programa. A penúltima a deixar a prova foi Fernanda, após 9 horas. Ela chorou e deu apoio à Kamilla: "A gente nunca sabe o que está acontecendo. Eu sei que você está muito visada. Fiz questão de ficar até o final com você. Nos últimos dias eu percebi cada vez mais o valor da sua amizade pra mim. É seu, amiga!", disse antes de abandonar a disputa. Kamilla se emocionou e ficou feliz com a vitória, já que é uma das mais visadas para sair da casa.

A prova não foi das mais difíceis. Os participantes teriam que se segurar em barras de um ônibus com as duas mãos. Porém, eles poderiam descansar por até 5 minutos, algo inédito nas provas de resistência do BBB.

