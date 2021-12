Kadu Moliterno volta à televisão em "Alto Astral"

Fora da TV desde o final de 2012, quando encerrou sua participação em Malhação e na Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, Kadu Moliterno está de volta às novelas como o misterioso Pedro, primeiro marido da personagem Tina, interpretada por Elizabeth Savala, na novela Alto Astral, da Globo.

"Esse foi um período de descanso de imagem", diz o ator, que também comemora o retorno aos palcos depois de 30 anos, com a comédia Corra que a Minha Ex-mulher Vem Aí com os Divorciados, do autor, produtor e ator Carlos Simões.

A peça, que estreou em Salvador e já excursionou sete meses pelo Brasil, agora está no Rio de Janeiro, no Teatro dos Grandes Atores. "É como se eu estivesse recomeçando. Acredito que tive férias longas e merecidas, pois vinha fazendo novelas e seriados desde os anos 1970", pondera Moliterno que, no tempo livre, dedicou-se a projetos musicais com os filhos Kenui, 18 anos; Lanai, 21; e Kauai, 22.

Como o personagem Pedro, de Alto Astral, apareceu na sua vida?

Em dezembro de 2014, fui convidado pelo diretor Jorge Fernando para fazer um personagem que ainda seria escrito e que deveria entrar na trama após o capítulo 80. Era meu perfil e tudo o que eu sabia é que eu entraria no núcleo da família da personagem de Elizabeth Savala. Mas só fui gravar em fevereiro.

Qual é o segredo que o personagem esconde? Para interpretá-lo, você teve acesso a algumas informações sobre o passado dele?

O mistério do personagem é para todo mundo, até para os atores. O texto que recebo vem como cena secreta e é entregue apenas no dia da gravação.

E com tão pouca informação sobre ele, como você se preparou para o papel? É apenas uma participação, ou o Pedro fica até o fim da novela?

Por não ter informações sobre o caráter dele, sigo as instruções da direção de ser frio, sério, seco e objetivo. De acordo com o texto que recebo, vou encontrando um caminho. Devo ficar até o final da novela, pois ele pode ser uma peça chave no mistério da trama.

Como tem sido a receptividade do público ao seu trabalho?

Estou sendo cumprimentado nas ruas pela minha volta à TV. As pessoas me dizem que estavam com saudade de me ver atuando e isso é muito gratificante. Percebo que tenho um público que me acompanha nesses meus 45 anos de carreira.

E esta sua volta ao teatro, como aconteceu?

Tive a sorte de receber um convite de Carlos Simões para voltar ao teatro depois de 30 anos fora dos palcos, em um texto que acredito em cada palavra e no qual posso criar e colaborar com minha experiência de vida. A comédia Corra que a Minha Ex-mulher Vem Aí com os Divorciados faz parte de uma trilogia que começou com Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo, que já levou mais de um milhão e meio de pessoas ao teatro e deve virar longa-metragem em 2016. Além disso, em maio também volto a viajar pelo país com a peça e o show Stand Up Musical, uma viagem musical dos anos 1960 até hoje, costurada com piadas e muito humor.

O que você fez nestes dois anos que ficou longe da TV?

Produzi as composições dos meus filhos Lanai e Kenui, com arranjos do mais velho, Kauai, e estamos preparando um show da Família Moliterno para 2016. Também me dediquei ao Stand Up Musical, em que divido o palco com Carlos Simões e Giovanna Cursino, cantando, tocando bateria, ukulele e guitarra. Além disso, aproveitei essa folga para me dedicar mais à forma física, adotando a cultura fitness, alimentação natural e aos esportes como surfe de peito, tênis, futebol, acordando às 5h da manhã, procurando aproveitar a vida, que está passando muito depressa.

adblock ativo