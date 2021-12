Justiça diz que programa de Xuxa é impróprio para crianças

Xuxa está cada vez mais longe do título "Rainha dos baixinhos". A apresentadora, que na Globo apresentava uma atração infantil, hoje comanda um programa para adultos na Record e que o Ministério da Justiça diz ser desaconselhável para crianças.

Em despacho publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 13, o órgão considerou o programa "Xuxa Meneghel" como impróprio para menores de 12 anos. De acordo com o site Notícias da TV, a atração, no ar desde agosto, faz uso de uma "linguagem imprópria" e não pode ser exibida antes das 20h. Xuxa discute no programa temas relacionados a sexo, fama e religião.

A decisão, no entanto, não altera a programação da Record, que já exibe a atração depois das 22h. A exibição do selo de 12 anos chegou a ser uma sugestão da própria emissora, que já o projetava a classificação na tela.

