Jurado do MasterChef manda participante "vazar" de programa

Após ser eliminada do reality MasterChef (Rede Bandeirantes) no início de maio, a participante Caroline Martins teve a chance de voltar ao programa por conta da repescagem. Caroline reclamou da "palhaçada" sobre a avaliação do seu prato e acabou irritando os jurados.

A participante preparou um guioza de pernil caramelizado ao consommé de abacaxi e carne de porco, mas não agradou os jurados. Após Paola Carosella, Enrique Fogaça e Erick Jacquin elogiarem o prato de Nayane, Caroline chegou a falar que o programa era combinado.

"E agora, vocês acreditam nas minhas teorias? Você vai ver no prato do Abel", disse Caroline. A participante passou o tempo todo dando risadas irônicas, irritando Fogaça. "Caroline, você está à vontade aqui, hoje?", perguntou o jurado.

"Na verdade, eu nem queria vir nessa repescagem", respondeu Caroline. "Não queria vir? Então vai embora, demorou. 1, 2, 3, vaza", disse Fogaça.

