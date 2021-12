Jurado de MasterChef Brasil emociona com história de filha

O público e os participantes do programa MasterChef Brasil, da Band, se emocionaram com a declaração de um dos jurados, no episódio desta terça-feira, 21. Henrique Fogaça falou sobre sua filha que, por problemas de saúde, se alimenta por uma sonda.

O chef recebeu a tarefa de eliminar um dos participantes que não tiveram um bom desempenho na competição e, durante o julgamento, ele tratou sobre o assunto.

Henrique revelou que passou um tempo em um hospital, acompanhando a filha, Olívia, e que a comida do lugar não era saborosa.

"Tava me lembrando que há um tempo atrás eu fiquei quase um ano no hospital. Eu tenho uma filha especial e precisei ficar lá. Todo dia eu comia no hospital e sua comida me lembra a de lá. Faltou vida, faltou sabor", revelou.

O jurado ainda contou sobre a frustação de não poder cozinhar para a menina.

"Minha grande frustração é não poder cozinhar para minha filha. Ela se alimenta por sonda e não sente gosto. Deve sentir, mas ela não se comunica"

Todos se mostraram visivelmente tocados com o triste relato e Carla, uma das participantes, chegou a chorar.

Confira o vídeo com as declarações de Henrique:

Carla é eliminada do MasterChef

