Junior Lord vai para próxima fase do The Voice

Escolhido por Carlinhos Brown, Junior Lord conseguiu passar em mais uma fase no programa The Voice Brasil nesta quinta-feira, 3. Ele foi salvo pelo público, que votou nele para se classificar, em disputa com as cantoras Rebeca Sauwen e Gau.

Junior Lord cantou "A Lua e Eu" e foi considerado o melhor pelo público. Rebeca, com "Right to Be Wrong", foi escolhida por Carlinhos Brown e também passou pela próxima fase. A eliminada do time foi Gau, que se apresentou com "Minha Estranha Loucura".

