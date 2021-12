Junior Lord vai para a final do The Voice

Junior Lord vai representar a Bahia na final do The Voice Brasil. Ele superou a outra baiana, Paula Sanffer, e se classificou graças ao público na noite desta quinta-feira, 17. O baiano vai disputar a final com Ayrton Montarroyos, Nikki e Renato Viana. A votação do público já está aberta.

Carlinhos Brown, que tinha 30 pontos para distribuir entre os dois cantores, deu 20 pontos para Paula e 10 para Júnior. O público deu 58 para o filho de Magary Lord e 42 para a feirense, fazendo com que ele vencesse com 68 a 62 pontos, uma votação apertada.

Após se apresentar cantando "Céu Azul", de Chorão, Junior foi elogiado por Claudia Leitte. "Ele está tomando conta do palco. Ele tem controle e domínio sobre o que está acontecendo", disse a cantora.

Paula cantou "Azul da Cor do Mar", de Tim Maia. Ela ficou visivelmente decepcionada após o resultado final.

