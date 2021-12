Junior Lord segue no The Voice; Del Feliz está fora

A Bahia ainda está representada na próxima fase do The Voice. Na segunda edição das batalhas dos cantores, exibida excepcionalmente nesta quarta-feira, 11, Junior Lord garantiu a vaga no time de Carlinhos Brown. Já Del Feliz, da equipe de Claudia Leitte, deixou a atração. A outra baiana, Larissa Mello também perdeu a batalha e saiu do reality.

Junior Lord enfrentou Maurílio de Oliveira. A dupla cantou "Carolina", de Seu Jorge. Os internautas curtiram o baiano. "Novinho com vozeirão", escreveu um. "Lord é massa", elogiou outro. No final, Brown optou pelo filho de Magary para seguir no reality.

Já Del Feliz se apresentou com Vanessa Macedo cantando "Dia Branco" e "A Vida do Viajante". Claudia Leitte escolhou Vanessa para continuar na atração. Mas o público também elogiou Del Feliz. "Del Feliz, forrozeiro bom demais", postou um internauta. "Del Feliz, né gente. #TheVoiceBrasil A menina canta bem, mas ele tem uma coisa mais genuína", escreveu outro.

A última baiana a disputar foi Larissa Mello. Carlinhos Brown elogiou, "Você sabe conduzir uma canção", mas acabou escolhendo Agnes Jamille. As duas cantaram "Caçador de Mim".

