Junior Lord e Paula Sanffer vão para semifinal do The Voice

A Bahia continua representada no The Voice Brasil. Na noite desta quinta-feira, 10, Junior Lord e Paula Sanffer foram aprovados e estão na semi-final do reality-show. Eles levaram a melhor sobre Agnes Jamille e Rebeca Sauwen.

Junior Lord cantou "Pérola Negra" e agradou a todos, mesmo depois de ter errado a letra. "A magia desse moleque é incrível", disse Lulu Santos. Ele foi escolhido pelo público como o que teve a melhor apresentação.

Paula Sanffer apresentou a música "Uma Brasileira", do jurado Carlinhos Brown, e foi elogiado por Michel Teló. ""Ela é um exemplo de amor à música", afirmou o sertanejo. "O seu suingue, sua performance, chama a atenção", disse Carlinhos Brown antes de anunciar que ela continuaria no programa.

