Juliana Silveira será protagonista da nova novela da Record

Balacobaco, nova novela da Record, terá Juliana Silveira e Victor Pecoraro como protagonistas. A atriz teve que mudar o visual para dar vida a personagem Isabel Vilela.

Na trama, Isabel praticará pesca submarina como hobby, por isso Juliana fez sua primeira aula de mergulho na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, durante o workshop da novela.

Victor Pecoraro, recentemente eliminado da Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, chegou a disputar o papel com Sérgio Marone, mas foi escolhido para o papel principal.

Balacobaco será a substituta de Máscaras e terá a missão de recuperar os baixos índices de audiência da trama de Lauro César Muniz. A novela será escrita por Gisele Joras, mesma autora de A feia mais bela e terá direção de Edson Spinello.

