Juliana Paes:"Toda mãe tinha que começar pelo segundo filho"

Juliana Paes está em um momento muito especial. Ela mesma faz questão de frisar que esta é a melhor fase de sua vida. E, para coroar os 15 anos de carreira e 35 de idade, a atriz ganhou de presente a oportunidade de trabalhar com o diretor Luiz Fernando Carvalho, em sua primeira novela das seis na TV Globo. Em Meu Pedacinho de Chão, ela é a "perua" - mas com alma de criança - Catarina, mulher do temido Coronel Epaminondas (Osmar Prado). Nesta entrevista, ela defende novelas mais curtas, como é o caso de Meu Pedacinho de Chão (que terá apenas 105 capítulos), "para que os atores não percam o tesão", e confessa, a quem interessar possa, que se sente hoje muito melhor do que antes: mais bonita, mais gostosa, mais segura e aprendeu a dizer não.

Meu Pedacinho de Chão, a princípio, parece uma novela feita para crianças. Você tem essa mesma percepção?



Não, porque já gravamos cenas em que nos questionamos se realmente era uma novela das seis. Cenas com uma carga dramática muito forte. O Luiz (Fernando Carvalho, diretor), mais do que gostar do movimento de câmera e de cenário, ele gosta de ator, de extrair o que o ator tem para dar até o seu limite.

Como você vê a sua personagem, a Catarina?



Ela é uma perua. Na verdade, é a boneca do Epa (Osmar Prado): usa vestes de Maria Antonieta (rainha da França), mas tem modos de criança. Ela não se comporta respeitando muito as convenções sociais: ela ri alto, é uma mulher muito expansiva e também cheia de contradições e segredos. A princípio, defende a filha com unhas e dentes e, em determinado momento, o marido dela não quer que a menina brinque com o Serelepe (Tomás Sampaio) e essa relação dos dois é o que traz o sonho para a trama.

Segundo filho é mais fácil?



Sim, com relação a tudo. Você sabe que vai sentir culpa por um período, mas que, depois, consegue repor isso. A gente fica dançando na corda bamba. Acho que toda mãe tinha que começar pelo segundo filho. Ia ser maravilhoso.

Agora há uma tendência por trabalhos mais curtos. Como você vê isso?



Sou uma defensora de novelas mais curtas, porque acho que a tão comentada barriga da novela, às vezes, acontece por causa disso. Existe uma maneira de se fazer novela que a gente respeita muito, a TV Globo tem esse know how. Mas está se estudando a possibilidade de fazer trabalhos mais curtos. Ou pelo menos denão se repetir elenco em projetos grandes, para que os atores também fiquem mais motivados. Passar mais de um ano da sua vida em um projeto é muito desgastante e periga a gente perder um pouco o tesão de fazer.

Você acabou de fazer 35 anos. Como está essa fase?



Eu me sinto muito melhor hoje. Me sinto mais gostosa, mais bonita, mais capaz e, o que é mais importante, mais segura com o trabalho. Aprendi a dizer não, o que nos resguarda de tanta coisa e traz tanta felicidade. A gente aprende a priorizar o que é mais importante e ganha mais qualidade de vida.

