Juliana Paes viverá a primeira vilã em novelas

Juliana Paes fará sua estreia em vilania na teledramaturgia. O pedido foi feito pela própria artista a Carlos Henrique Schroder, diretor-geral da TV Globo.

Por este motivo, a atriz, que estava reservada para atuar em "A Regra do Jogo", de João Emanuel Carneiro, foi liberada para o papel na novela. Será Carolina quem vai infernizar a vida de Eliza.

Carolina Castilho será uma editora de moda bem gananciosa que vai infernizar a vida de Eliza (Marina Ruy Barbosa). Para gravar as primeiras cenas da personagem, Juliana viajou com parte do elenco da trama para a Austrália.

adblock ativo