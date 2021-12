Juliana Paes é alvo de ofensas por causa de papel em 'A Força do Querer'

A atriz Juliana Paes está passando por altos e baixos por conta do papel de Bibi Perigosa na novela "A Força do Querer" (TV Globo). De acordo com as informações do colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", Juliana foi ofendida por uma senhora por conta da personagem em um posto de gasolina, no Rio de Janeiro.

Enquanto a atriz abastecia o carro, a mulher, que também estava abastecendo o veículo, desceu do automóvel e "soltou o verbo" contra a artista. Segundo Dias, todos que estavam presente no momento ficaram perplexos com a atitude da outra motorista.

Na última semana, a atriz também passou por outra saia justa quando virou alvo de xingamentos de um homem que morava próximo ao local que acontecia as filmagens dos últimos capítulos do folhetim, no Rio. A confusão foi tanta que o agressor foi preso.

