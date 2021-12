Juliana enfrenta Ana Paula no quarto paredão do BBB 16

O paredão do Big Brother Brasil (Globo) desta semana está formado e será entre as rivais Ana Paula e Juliana. A eliminação de uma das sisters está marcada para terça-feira, 23, e vai estrear novo sistema de votação.

A formação do paredão, que aconteceu neste domingo, 21, foi bem arquitetada por ambos os "lados" da casa. Sendo o anjo da semana, Ana Paula imunizou o amigo Ronan e colocou o alvo nas costas, fazendo o líder Renan votar nela e permitindo o outro grupo votar em Munik.

Na justificativa do voto, o modelo disse que a jornalista teria insinuando que ele "era um nada". Ainda na votação, Bial lembrou que outra pessoa, além de Ronan estava imune e que não poderia ser votado, que foi o caso de Tamiel. Ele escolheu a imunidade do líder a ganhar R$ 10 mil.

A dançarina Juliana foi parar na berlinda pela indicação da casa. Ela levou cinco votos (Matheus, Munik, Ronan, Geralda e Ana Paula). Munik recebeu dois votos, um de Adélia e outro de Juliana. Renan e Tamiel não votaram no confessionário por estarem como líderes.

Contagem de votos

Neste quarto paredão do reality, a contagem de votos agora é por regiões do país (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste). Segundo o novo sistema, o candidato que alcançar a maioria simples de votos em cada região ganha um ponto, ou seja, serão cinco pontos no total.

Também ganha um ponto o candidato que obtiver a maioria simples de todos votos por SMS e telefone somados. Em caso de empate, vai valer a somatória total dos votos.

